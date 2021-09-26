26.09.2021 (09:32)
Пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области провел с допризывной молодежью. конкурс «Займи своё место в строю!»
Участниками конкурса стали девушки и юноши, принимающие активное участие в патриотических мероприятиях на территории Тюмени.
Конкурсантам предлагалось выполнить норматив по неполной разборке и сборке автомата АК-74М и проверить свою физическую форму. Необходимо было выполнить нормативы по физической подготовке согласно требованиям, для проходящих службу в специальных подразделениях ВС РФ.
Победители конкурса получили памятные подарки, а также футболки с символикой «Армия России».
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