Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.09.2021 (09:19)

Беседу по соблюдению ПДД с военнослужащими владельцами личного транспорта провели сотрудники ВАИ ЦВО в Кузбассе

Военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД довели до участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории области и основных нарушениях, совершаемых водителями. Так же военнослужащим привели примеры самых распространенных нарушений ПДД, совершенных в разное время года.

Особое внимание было уделено использованию детских удерживающих устройств, предоставлению преимущества пешеходам, а также ответственности за приобретение родителями для своих детей различных средств для быстрого передвижения по городу, таких как электросамокаты, мопеды и другие.

Так же, до военнослужащих была доведена информация об административной ответственности родителей за нарушения ПДД их детьми.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Сотрудники ВАИ ЦВО Республики Хакасия приняли участие во Всемирной акции «День без автомобиля»
Сотрудники ВАИ ЦВО в Кузбассе провели беседу с военнослужащими по соблюдению ПДД
Курсанты военного учебного центра ЮУрГУ доставили в музей капсулу с землёй с мемориала ВОВ
В День российской культуры ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед участниками учения «Мирная миссия-2021»

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false