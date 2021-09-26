26.09.2021 (09:19)
Беседу по соблюдению ПДД с военнослужащими владельцами личного транспорта провели сотрудники ВАИ ЦВО в Кузбассе
Военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД довели до участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории области и основных нарушениях, совершаемых водителями. Так же военнослужащим привели примеры самых распространенных нарушений ПДД, совершенных в разное время года.
Особое внимание было уделено использованию детских удерживающих устройств, предоставлению преимущества пешеходам, а также ответственности за приобретение родителями для своих детей различных средств для быстрого передвижения по городу, таких как электросамокаты, мопеды и другие.
Так же, до военнослужащих была доведена информация об административной ответственности родителей за нарушения ПДД их детьми.
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