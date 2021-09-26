26.09.2021 (08:45)

Сотрудники ВАИ ЦВО Республики Хакасия приняли участие во Всемирной акции «День без автомобиля»

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, приняли участие в ежегодной Всемирной экологической акции «День без автомобиля».

В ходе проведения мероприятия, инспекторы ВАИ, совместно с сотрудниками ГИБДД, раздавали автомобилистам информационные памятки с историей возникновения акции, а также со статистикой вредных выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта.

Кроме этого, военные автоинспекторы призывали автолюбителей рассмотреть возможность принятия участие в акции, а также проводили профилактические беседы на тему соблюдения водителями правил дорожного движения и административной ответственности за нарушение ПДД.

Всемирный День без автомобиля — символическая экологическая акция, призванная напомнить человечеству о существовании альтернативных средств передвижения кроме автомобиля, таких как общественный транспорт, велосипед, и в том числе пешие прогулки, которые являются одной из обязательных составляющих здорового образа жизни.

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