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26.09.2021 (06:30)

Военнослужащие Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка высадили яблоневую аллею у воинской части

Личный состав Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка, совместно с представителями администрации г. Иваново, принял участие в высадке яблоневой аллеи на улице Красных зорь областного центра, где с 1993 года располагается прославленная воинская часть.

Акция приурочена к 150-й годовщине города Иваново и 91-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, которая была отмечена 2 августа текущего года.

Место было выбрано не случайно. Так, днём рождения города Иваново-Вознесенска считается 2 августа 1871 г., а Воздушно-десантные войска отмечают свой профессиональный праздник в этот же день с 1930 года.

Всего в 2021 году личным составом Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения было высажено более 250 зеленых насаждений в разных районах города.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Годовщины
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