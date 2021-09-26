26.09.2021 (08:30)

Сборный пункт и районные комиссариаты Астраханской области готовятся к приёму призывников

Призывные комиссии военных комиссариатов Красноярского, Володарского, Ахтубинского, Енатаевского, Икрянского, Харабалинского районов и сборного пункта Астраханской области завершают подготовку к проведению мероприятий осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.

Военные комиссариаты в полном объёме обеспечены медикаментами и дезинфицирующими средствами, а также необходимым количеством тестов на новую коронавирусную инфекцию. Кабинеты подготовлены и оборудованы для приёма гражданского населения, также соблюдены все меры по профилактике предупреждения распространения инфекции. Ежедневно все представители призывной комиссии проходят тестирование. Кроме того, до начала и по завершении работы пунктов будет производиться полная обработка помещений специальным раствором.

С 1 октября при содействии районных администраций спланирована и организована доставка призывников на призывные пункты выделенным автотранспортом, предварительно прошедшим полную дезинфекцию. Пропускной режим будет осуществляется группами по пять человек для исключения скопления людей на территории военных комиссариатов. Медицинские специалисты обеспечат каждого призывника, прибывшего на комиссию, медицинскими масками и перчатками, а также проведут измерение температуры бесконтактным термометром. Граждане, у которых по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

На Астраханском сборном пункте перед отправкой к местам прохождения службы все призывники в обязательном порядке сдадут тесты на наличие коронавирусной инфекции, пройдут дактилоскопию, медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. Новобранцы получат обмундирование, новые сумки, несессеры с туалетными принадлежностями и средствами личной гигиены. Также военнослужащих обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками, банковской картой, персональной электронной картой и сим-картой в установленном порядке.

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