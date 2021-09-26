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26.09.2021 (06:00)

Более 650 граждан из Северной Осетии с начала года поступили на военную службу по контракту в войска ЮВО

С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Северной Осетии для прохождения службы в войсках Южного военного округа было направлено более 650 человек.

Большая часть граждан, призванных на контракт – это студенты, окончившие средние и высшие учебные заведения.

В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением для повышения популярности военной службы.

Специалистами пункта отбора с начала года проведена 21 акция на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!», которые посетили более 34 тыс. человек, из них прошли предварительные мероприятия отбора более 1,5 тыс. граждан.

Кандидаты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, минуя службу по призыву, могут сразу поступить по контракту с возможностью выбора места службы.

Жители Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии, желающие поступить на военную службу по контракту, могут обратиться за консультациями по тел.: +7(867) 276-83-75 и по адресу: г. Владикавказ, улица Титова, д. 5.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Контрактник , Служба по контракту
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