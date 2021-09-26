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26.09.2021 (07:30)

Десантники из Улан-Удэ оказывают помощь студентам Бурятии в подготовке к Всероссийскому этапу военно-патриотической игры «Зарница»

На базе отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в г. Улан-Удэ, проходит подготовка команды Бурятского республиканского многоуровневого колледжа (победителя республиканского отбора) к Всероссийскому этапу военно-патриотической игры «Зарница», который пройдёт в октябре текущего года в городе Ростове-на-Дону.

В ходе проведения практических тренировок под руководством воинов «крылатой пехоты» члены команды тренировали свою подготовку в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине, выполнении нормативов по РХБЗ, строевой подготовке, изучении комплексов рукопашного боя, военной топографии, воздушно-десантной и огневой подготовке.

Результаты, показанные членами команды на подготовительном этапе, позволяют надеяться, что команда достойно представит свой регион на Всероссийских соревнованиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Соревнования
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