26.09.2021 (04:00)

Начальник войск РХБ защиты принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию со дня образования Шихан

В Саратовской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные 200-летию со дня образования Шихан.

В мероприятиях приняли участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, губернатор Саратовской области, депутат Саратовской областной Думы – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, военнослужащие Шиханского гарнизона, члены их семей, ветераны войск РХБ защиты ВС РФ, воспитанники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», творческие коллективы.

Начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант И.А. Кириллов поздравил жителей Шихан с открытием нового спортивного объекта, пожелал всем успехов и новых спортивных побед и выразил уверенность, что не только подрастающее поколение будет активнее заниматься различными видами спорта, но и военнослужащие, члены их семей, жители военного городка будут закалять себя физически.

После чего состоялось выступление детских спортивных коллективов.

Открытие сквера «Родные Шиханы» явилось одним из центральных событий празднования 200-летия Шихан. Основа сооружения представляет собой арочную композицию с размещенной в ее центре гербом графа Орлова-Денисова и аллеями, вымощенными тротуарным камнем в виде эмблемы войск РХБ защиты, которая служит напоминанием о славных традициях русского воинства и о том, что Шиханы являются столицей отечественной военно-химической науки.

«Открытие монумента олицетворяет неразрывную связь времён и поколений и является подтверждением глубокого уважения нашего народа к защитникам Отечества», – отметил Игорь Кириллов.

В ходе торжественной церемонии состоялось вручение наград за заслуги в укреплении обороноспособности страны, многолетний добросовестный труд и высокие личные показатели в служебной деятельности.

Программа праздничных мероприятий включала посещение гостями и жителями городка выставки-ярмарки произведений декоративного искусства местных мастеров, просмотр театрализованной постановки об образовании Шихан, посещение музея-экспозиции, выставки картин местных художников и детских рисунков, открытие нового спортивного объекта.

Мероприятие завершилось праздничным концертом вокально-инструментальной кавер-группы для гостей и жителей городка, а также праздничным салютом.

Справочно :

Шиханы были основаны в 1821 году героем Отечественной войны 1812 года графом В.В. Орловым-Денисовым, у которого здесь было имение.

Помимо 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, на территории Шиханского гарнизона дислоцированы такие воинские формирования как 1-ая мобильная бригада РХБ защиты, 9 -й ордена Красной Звезды полк РХБ защиты (чрезвычайного реагирования) и 15 –ый Государственный специализированный химический арсенал Министерства обороны Российской Федерации.

На протяжении нескольких лет Шиханы являются центром проведения Всеармейских конкурсов «Белое солнце» и «Специалист термодымовой аппаратуры».

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