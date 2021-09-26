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26.09.2021 (00:30)

В Нахимовском военно-морском училище прошли практические занятия на яхтах

Воспитанники 9-х классов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге под руководством преподавателей и воспитателей курса приняли участие в практических занятиях на яхтах.

Занятия проходили в центре физической и морской подготовки спортивного клуба армии на яхтах «Арго», «Умница» и «Вега». Во время теоретической части занятия нахимовцам показали размещение различных приборов на яхтах, объяснили назначение каждого из парусов, ребята осмотрели каюты.

Перед выходом в море нахимовцев распределили по носовым и швартовым командам, были назначены яхтенный рулевой и вперёдсмотрящий. В море воспитанники находились около 2-х часов. За это время все нахимовцы попробовали себя в роли рулевого, получили практику в установке паруса и просто насладились красотами Невы и Финского залива.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Среднее образование
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