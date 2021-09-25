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25.09.2021 (20:00)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит для военнослужащих Владимирского ракетного объединения

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит для военнослужащих, гражданского персонала Владимирского ракетного объединения и членов их семей.
В концертной программе солисты ансамбля исполнят самые известные композиции из своего репертуара, а также песни военных лет.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почётные звания заслуженных артистов России.  Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Красная звезда , Ансамбль
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