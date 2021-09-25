25.09.2021 (19:30)

В Калининградской области для военнослужащих общевойскового объединения выступили артисты «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре»

Для военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота и членов их семей в городе Гусев Калининградской области выступили с новой программой артисты «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре» в рамках гастрольного тура на Балтийский флот.

Циркачи показали более 20 номеров с участием жонглёров, фокусников, клоунов и дрессированных животных. Мероприятие состоялось в клубе Дома офицеров Гусевского военного гарнизона.

Военным зрителям особенно понравились цирковые номера с участием дрессированных животных. Проверить свои акробатические возможности артисты цирка пригласили на сцену и нескольких военнослужащих, которые возвели «живую пирамиду».

В свою очередь, командование объединения для артистов цирка организовало экскурсию по историческим местам города Гусев, мемориального комплекса «Воинской Славы», с посещением историко-краеведческого музея.

Мероприятие было организовано и проведено с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все гости были в одноразовых медицинских масках и перчатках.

Ранее артисты цирка выступили перед военнослужащими Балтийского и Калининградского гарнизонов.

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