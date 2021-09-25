25.09.2021 (19:15)

В Словакии торжественно открыли памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Малиновскому

Сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Словакии приняли участие в торжественном открытии памятника командующему войсками 2-го Украинского фронта, дважды Герою Советского Союза, маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому. Монумент установили в селе Стары Теков Нитранского края в рамках мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине освобождения Словакии от фашизма.

20 сентября 1944 года Красная Армия перешла границу Чехословакии, восемь месяцев продолжались тяжёлые и кровопролитные бои за её освобождение, а 4 апреля 1945 советские войска под командованием Р.Я.Малиновского освободили столицу Словакии – Братиславу.

Граждане Словацкой Республики с глубоким уважением и благодарностью чтут память солдат и офицеров Красной Армии, отдавших десятки тысяч своих жизней за её избавление от «коричневой чумы» XX века – нацизма. Памятник советскому легендарному советскому маршалу был установлен по их инициативе и за счёт личных средств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице