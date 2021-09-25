25.09.2021 (19:00)

Военные физкультурники стали трёхкратными чемпионами Кубка Вооружённых сил по регби-7

В Севастополе завершился розыгрыш Кубка Вооружённых сил Российской Федерации по регби-7. В финальном матче санкт-петербургский Военный институт физической культуры обыграл Омский автобронетанковый инженерный институт — 27:5. Третье место завоевала команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Крупнейший турнир среди вузов Министерства обороны собрал на российском юге 14 сильнейших команд. Петербуржцы в третий раз стали обладателями почётного кубка, при этом впервые под руководством нового наставника Олега Лебедева. Медалями и памятными призами спортсменов наградили начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, президент Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых силах и силовых структурах Алексей Митрюшин, главный инспектор Управления физподготовки и спорта ВС РФ подполковник Владимир Ниязов, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке Олег Хоменко, легендарный советский футболист Анатолий Коробочка и заместитель начальника управления по делам молодёжи и спорта Мария Бляхер.

«Обратите внимание, уровень соревнований в Севастополе идёт по восходящей: в 2019 году здесь был принят Кубок командующего Черноморским флотом, в 2020 году, несмотря на пандемию, — Кубок главнокомандующего ВМФ, а в 2021 году мы разыграли здесь Кубок Вооруженных сил. Все идёт к международным соревнованиям! Мы безмерно благодарны Губернатору Севастополя и Командующему Черноморским флотом — именно благодаря им Севастополь по праву может претендовать на звание главного города военного регби в нашей стране! Здесь 3 года подряд проходят крупнейшие соревнования среди команд Министерства обороны, апогеем которых является Кубок Вооружённых сил. В этом году в розыгрыше приняли участие 32 команды, в следующем году мы планируем расширять турнир до 50 команд. Более того, мы переведём Кубок на систему осень-весна, чтобы он совпадал с учебным годом курсантов, и они могли проходить полный цикл турнира», — прокомментировал организацию турнира в Севастополе Алексей Митрюшин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице