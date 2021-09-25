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25.09.2021 (18:45)

Экипажи истребителей МиГ-31 ЗВО отработали фотострельбу под Тверью

В Тверской области лётчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе контрольной проверки войск выполнили полёты с ведением учебных воздушных боев.

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия Миг-31БМ отработали приёмы ведения воздушного боя с применением фотострельбы на малых и предельно-малых высотах, перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, полёты по заданному маршруту, уход от средств поражения «противника», а также вопросы аэронавигации.

К контрольным полётам было привлечено более 20 единиц авиатехники, свыше 100 специалистов лётного и инженерно-технического состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Истребительная авиация , Авиация
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