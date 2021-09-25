25.09.2021 (18:15)

В Санкт-Петербурге военнослужащие объединения ВВС и ПВО локализовали попытку захвата вертолёта в ходе учения

В Санкт-Петербурге на территории вертолётного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа состоялась тренировка по отражению нападения условной террористической группы.

Основной целью мероприятия была отработка практических действий по пресечению терактов на территории соединений и воинских частей объединения, а также организация взаимодействия с оперативными группами органов МВД и МЧС территориального гарнизона.

По легенде тренировки, террористическая группа в количестве пяти человек совершила нападение на аэродром с целью захвата вертолёта. Для усиления обороны на место прибыла оперативная группа антитеррора, а также подразделение полиции и наряд ДПС.

В результате согласованных действий военнослужащие подразделения антитеррора совместно с группами усиления предприняли незамедлительные меры по отражению атаки и блокированию действий условного противника.

В ходе тренировки применялись имитационные средства, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

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