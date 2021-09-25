25.09.2021 (17:45)

Школа поваров Западного военного округа в Подмосковье готовит очередной выпуск специалистов продовольственной службы

В школе поваров Западного военного округа, дислоцированной в Московской области, под руководством опытных военнослужащих-инструкторов продовольственной службы проводятся практические занятия по специальной подготовке с поварами и пекарями по приготовлению пищи и выпечке хлеба.

Военнослужащие постигают нюансы и тонкости одной из самых мирных воинских специальностей. За время обучения они изучают технологию приготовления пищи, нормы выхода готовых блюд, гарниров и многое другое.

Также будущие повара изучают назначение, устройство и порядок работы на технических средствах приготовления пищи. В курс подготовки военного повара входит освоение практически всех имеющихся на довольствии в войсках технических средств продслужбы.

Курсанты приступили к практическим занятиям в полевых условиях, на кухнях КП-130, КП-125, КО-75, КП-30, КП-20, МК-10 и на плитах ПП-40. Военные пекари учатся работать на пекарнях ПХБ-04, ХП-04, ПМХ.

В летнем периоде обучения в школе поваров обучается свыше 450 курсантов, среди которых 150 пекарей и более 300 поваров. После сдачи выпускных экзаменов им будет присвоена соответствующая специальность и выданы удостоверения. В дальнейшем военнослужащие продолжат службу не только в соединениях и воинских частях Западного военного округа, но и других военных округах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице