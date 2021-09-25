Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.09.2021 (17:30)

В Подмосковье подразделения РЭБ Кантемировской дивизии ЗВО подавили радиоуправляемые фугасы

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) в составе подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) провели занятия по работе на новой военной технике по подавлению радиоуправляемых фугасов.

В ходе специальных занятий военнослужащие на новом комплексе радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», ‹Инфауна» и «Самарканд-У» совершили марш свыше 30 километров, выполнив нормативы по развёртыванию современных комплексов и станций РЭБ, а также отработали задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучения.

Также специалисты выполнили нормативы развёртывания комплексов РЭБ и их маскировки, организовали охрану и оборону, осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

В специальных занятиях приняли участие свыше 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники подразделений РЭБ Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 300 подразделений ЗВО будут проверены на присвоение им почётного наименования «ударное»
Арктическая группировка Северного флота провела межвидовое тактическое учение по защите островной зоны в море Лаптевых
В Калининградской области в танковом полку провели учения по антитеррору
БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане

Метки:
Западный военный округ , Учения , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false