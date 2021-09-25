25.09.2021 (17:15)

Более 300 подразделений ЗВО будут проверены на присвоение им почётного наименования «ударное»

Более 300 подразделений Западного военного округа (ЗВО) претендует на присвоение им почётного наименования «ударное». Динамика роста претендующих подразделений на почётное звание по сравнению с 2020 годом увеличилась в 1,5 раза.

К проверкам будут привлечены роты и батальоны мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений общевойсковых армий, морской пехоты Балтийского флота, а также отряды спецназа, сохранившие в зимнем периоде обучения право претендовать на звание «ударного».

В ходе работы комиссии военнослужащие сдадут экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения боевых машин пехоты и танков с ходу по неподвижным и движущимся целям. Кроме того, каждое подразделение пройдёт испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По итогам 2020 года более 180 подразделений и воинских частей ЗВО заслужили носить данное почётное наименование.

По результатам проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударное», комиссией Минобороны России будет принято решение на соответствие подразделений установленным требованиям.

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