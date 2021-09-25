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25.09.2021 (18:00)

На борту эсминца «Беспокойный» состоялась церемония посвящения в моряки кадетов Кронштадтского морского кадетского военного корпуса

В Кронштадте, на эсминце «Беспокойный», состоялась церемония посвящения в моряки кадетов Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, которые после первого года обучения впервые прошли морскую практику.

С 30 августа по 3 сентября 2021 г. кадеты осваивали теоретический курс и проходили практические занятия. Изучили историю Флота и кораблестроения, освоили программу подготовки, направленную на обучение и развитие навыков управления парусной яхтой и многое другое.

Особый колорит церемонии придала театрализованная постановка посвящения в моряки с участием Владыки морского Нептуна и его свиты, который сам лично окропил юных моряков морской водой.

Все юные моряки получили из рук командования корпуса и почётных гостей свидетельства о посвящении в моряки. Юным морякам Кронштадтского морского кадетского военного корпуса пожелали удачи, выдержки, настойчивости и успехов на нелёгком, но славном пути, который они избрали.

«Праздник в сердца юных моряков вселил уверенность в правильности сделанного выбора изучать морское дело и осваивать нелёгкую, но почётную профессию военного моряка», — отметил начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Кадетский корпус , Среднее образование
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