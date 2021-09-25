25.09.2021 (17:00)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов»), где принял участие в рабочем совещании и осмотрел опытно-конструкторскую базу Центра.

Также адмирал Николай Евменов детально ознакомился с работой Центра над линейкой вертолётов морского базирования, включая вертолёты Ка52К, и с разработками перспективных многофункциональных вертолётов для ВМФ.

«Тесное взаимодействие профильных органов военного управления Главного командования ВМФ России с Национальным центром вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова будет продолжаться. Вместе мы понимаем, что мы должны идти в ногу с научно-техническим прогрессом в сфере вертолётостроения для Военно-Морского Флота», – отметил адмирал Николай Евменов.

Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов») создан в 2019 году на базе АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля» и АО «Камов». Предприятие объединило в себе две уникальные инженерные школы отечественного вертолётостроения – школу Миля и школу Камова.

Сегодня АО «НЦВ Миль и Камов» включает два опытно-конструкторских бюро – ОКБ Миля и ОКБ Камова, опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и лётно-испытательный центр. Предприятие проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолётов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации военные и гражданские вертолёты «Ми» и «Ка».

Линейка вертолётов Камова – это морские Ка-27, Ка-29 и Ка-31, разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор» и его палубная модификация Ка-52К, средний многоцелевой Ка-32А11BC, лёгкий многоцелевой Ка-226Т, а также новейший средний многоцелевой Ка-62, созданный по одновинтовой схеме с рулевым винтом в кольцевом туннеле («фенестрон»).

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