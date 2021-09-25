25.09.2021 (15:45)
В подмосковной Кубинке начинается строительство детского сада для детей военнослужащих гарнизона
Личный состав отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланиями, знаменующей начало строительства нового детского дошкольного учреждения на 330 мест в подмосковной Кубинке.
В торжественной обстановке, командир соединения специального назначения ВДВ Герой России гвардии полковник Вадим Паньков, глава Одинцовского муниципального района Московской области Андрей Иванов, военнослужащие, гражданский персонал соединения Воздушно-десантных войск и члены их семей дали старт строительству нового социального объекта в Подмосковье.
Это событие значимо не только для военнослужащих, но и для всех жителей
г. Кубинка, так как здесь много молодых семей, которые уже имеют детей дошкольного возраста или планируют пополнение в ближайшее время.
Согласно проекту, в трёхэтажном здании детского сада разместятся просторные игровые и спальные помещения, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, необходимые административные, кружковые и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит более 5 тыс. квадратных метров.