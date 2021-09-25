25.09.2021 (15:45)

В подмосковной Кубинке начинается строительство детского сада для детей военнослужащих гарнизона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Закладка капсулы детского сада в Кубинке

Личный состав отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланиями, знаменующей начало строительства нового детского дошкольного учреждения на 330 мест в подмосковной Кубинке.

В торжественной обстановке, командир соединения специального назначения ВДВ Герой России гвардии полковник Вадим Паньков, глава Одинцовского муниципального района Московской области Андрей Иванов, военнослужащие, гражданский персонал соединения Воздушно-десантных войск и члены их семей дали старт строительству нового социального объекта в Подмосковье.

Это событие значимо не только для военнослужащих, но и для всех жителей

г. Кубинка, так как здесь много молодых семей, которые уже имеют детей дошкольного возраста или планируют пополнение в ближайшее время.

Согласно проекту, в трёхэтажном здании детского сада разместятся просторные игровые и спальные помещения, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, необходимые административные, кружковые и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит более 5 тыс. квадратных метров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице