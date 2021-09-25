25.09.2021 (15:30)

В РВСН продолжается ревакцинация личного состава

В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается ревакцинация военнослужащих и членов их семей, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации, от коронавирусной инфекции.

В ходе ревакцинации военнослужащим ракетных соединений, а также дежурным силам ракетных объединений вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день. В первую очередь ревакцинацию проходят с медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений

и воинских частей.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

Вакцинацию на добровольной основе в местах дислокации ракетных соединений (от Тверской до Иркутской областей) прошли как военнослужащие, так и члены их семей.

После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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