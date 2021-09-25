25.09.2021 (15:15)
Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане приступили к техническому осмотру военных автомобилей
Российские сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Таджикистане приступили к проверке технического состояния автомобильного транспорта 201-ой военной базы.
В парке воинской части специалисты ВАИ проверяют исправность и техническое состояние элементов рулевого управления, тормозных систем, работоспособность двигателя, исправность внешних световых приборов, наличие и исправность ремней безопасности, а также знание водителями технической части эксплуатируемого автомобиля.
Всего сотрудникам ВАИ предстоит проверить более 300 единиц военной техники с помощью современного диагностического оборудования, входящего в состав подвижного пункта технического контроля транспортных средств.
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