25.09.2021 (15:15)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане приступили к техническому осмотру военных автомобилей

Российские сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Таджикистане приступили к проверке технического состояния автомобильного транспорта 201-ой военной базы.

В парке воинской части специалисты ВАИ проверяют исправность и техническое состояние элементов рулевого управления, тормозных систем, работоспособность двигателя, исправность внешних световых приборов, наличие и исправность ремней безопасности, а также знание водителями технической части эксплуатируемого автомобиля.

Всего сотрудникам ВАИ предстоит проверить более 300 единиц военной техники с помощью современного диагностического оборудования, входящего в состав подвижного пункта технического контроля транспортных средств.

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