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25.09.2021 (15:00)

Сотрудники ВАИ ЦВО в Кузбассе провели беседу с военнослужащими по соблюдению ПДД

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области, провели беседу с военнослужащими, владеющими личным транспортом, на тему безопасности дорожного движения и соблюдения правил дорожного движения (ПДД).

В ходе беседы военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД довели до участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории области и основных нарушениях, совершаемых водителями. Также военнослужащим привели примеры самых распространенных нарушений ПДД, совершённых в разное время года.

Особое внимание было уделено использованию детских удерживающих устройств, предоставлению преимущества пешеходам, а также ответственности за приобретение родителями для своих детей различных средств для быстрого передвижения по городу, таких как электросамокаты, мопеды и другие.

Кроме того, до военнослужащих была доведена информация об административной ответственности родителей за нарушения ПДД их детьми.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ , Центральный военный округ
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