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25.09.2021 (14:45)

Арктическая группировка Северного флота провела межвидовое тактическое учение по защите островной зоны в море Лаптевых

Отряд боевых кораблей совместно с тактической группой береговых войск Северного флота, дислоцируемой на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, провели межвидовое тактическое учение с боевой стрельбой.

Тактическое учение прошло под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева и носило оборонительный характер. Также в ходе него была отработана высадка морского десанта на арктическое побережье острова.

В учении были задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», личный состав и техника морской пехоты и тактической группы, а также вертолёты палубной авиации.

В ходе учения морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Расчеты пушечного зенитного комплекса «Панцирь-С», успешно выполнили стрельбу по береговой и воздушной целям на удалении до 3-х километров.

Береговой ракетный комплекс «Бастион», дислоцированный на острове Котельный, отработал уничтожение десантного отряда условного противника на трассе Северного морского пути крылатыми ракетами, выполнив задачу с помощью компьютерного моделирования обстановки без фактического применения оружия.

Справочно:

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.

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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Учения , Арктика
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