25.09.2021 (14:30)

Курсанты военного учебного центра ЮУрГУ доставили в музей капсулу с землёй с мемориала ВОВ

Студенческий поисковый отряд Южно-Уральского государственного университета «Поиск», в состав которого входят курсанты военного учебного центра, торжественно передали в музей истории ЮУрГУ капсулу с землей с Пискаревского мемориального кладбища воинов-защитников Ленинграда времён Великой Отечественной войны. Земля из города-героя будет храниться в музее университета рядом с экспонатами привезенными бойцами студенческого поискового отряда с мест боев в Кировском районе Ленинградской области, где они вели раскопки.

Событие приурочено к 80-летию годовщины со дня начала блокады города Ленинграда, накануне 77-й годовщины создания военного учебного центра при ЮУрГУ.

Также на церемонии передачи капсулы присутствовали члены областного Совета ветеранов. Капсулу приняла блокадница и председатель Совета ветеранов университета Надежда Кузьмина.

Надежда Дмитриевна рассказала участникам встречи о жизни во время блокады Ленинграда, о том, как ленинградцы справлялись с трудностями, о вкладе ленинградцев в становление и работу легендарного Танкограда, об истории, которая объединяет судьбы города трудовой доблести Челябинска и города Героя Ленинграда, о связи ленинградцев с университетом.

Проект «Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линии жизни» служит увековечению памяти ленинградцев, эвакуированных из блокадного города на Неве в Челябинск, трудившихся на легендарном Танкограде, своим самоотверженным трудом, завоевавшим Великую Победу и проживших свои жизни на Южном Урале.

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