25.09.2021 (12:15)

В Краснодарском крае ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС проводит пробные топки в рамках подготовки эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

В городе Краснодаре жилищно-коммунальная служба №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС завершает подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов объектов коммунальной инфраструктуры военных городков Минобороны России. В установленные сроки проводит пробные топки на объектах теплового хозяйства, благодаря которым ведется проверка готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей и топливных хозяйств к началу отопительного периода.

В период проведения пробных топок специалистами жилищно-коммунальной службы №6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС в течении 72 часов оценивалась готовность котельных, тепловых сетей, а также внутридомовых систем теплоснабжения с целью выявления скрытых дефектов, с составлением перечня выявленных недостатков для дальнейшей организации и контроля их устранения до начала отопительного периода. Особое внимание уделяется проверке работы котлов, запорно-регулирующих арматур, контрольно-измерительных приборов, резервного оборудования и контролю параметров теплоносителя на вводе в здание и узле регулирования, а также прогреву стояков и приборов отопления.

На объектах теплоснабжения жилищно-коммунальной службы №6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС сформирован нормативный запас твёрдого и жидкого котельного топлива, рассчитанный на зимний расход, который обеспечит работу теплоисточников. В настоящий время пробные топки проведены на 34 котельных, что составляет более 60 % от общего числа котельных.

В зону ответственности жилищно-коммунальной службы №6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС входит 37 военных городков, более 143 км. сетей водоснабжения и водоотведения, около 109 км. тепловых сетей и более 50 котельных.

Специалистами службы предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предстоящий отопительный период прошёл без технологических сбоев и в штатном режиме.

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