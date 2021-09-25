25.09.2021 (12:45)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» отработал попутный поиск подводных лодок по маршруту перехода в Атлантическом океане. Учение было проведено с использованием бортовых гидроакустических средств корабля, а также противолодочного вертолёта, экипаж которого выполнил полёт с палубы БПК. В ходе поиска подводных лодок североморцы выполнили приведение в боевую готовность противолодочного оружия и отработали атаку условного подводного противника.

В настоящее время отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Академик Пашин» действует в районе в Северо-Восточной части Атлантического океана у берегов Африки и держит курс в южном направлении.

23 сентября отряд вышел в Атлантический океан из Средиземного моря через Гибралтарский пролив.

В Средиземном море североморцы действовали с 18 августа. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

Из главной базы Северного флота города Североморска «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантическом океане в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С момента выхода из базы корабль преодолел более 14 тысяч морских миль.

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