25.09.2021 (14:15)

Представители ВАИ и ГИБДД обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения

Представители Главного управления военной полиции и 151 военной автомобильной инспекции г. Саратов провели встречу с руководством отдела ГИБДД МУ МВД России «Энгельское» по вопросу дальнейшего сотрудничества в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения среди военнослужащих и детей.

Изменение поведения участников дорожного движения является основным направлением реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы.

По итогам двусторонней встречи отдельным представителям ГИБДД вручены памятные медали, приуроченные к 110-летию со дня образования автомобильных войск.

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