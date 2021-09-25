Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.09.2021 (14:15)

Представители ВАИ и ГИБДД обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения

Представители Главного управления военной полиции и 151 военной автомобильной инспекции г. Саратов провели встречу с руководством отдела ГИБДД МУ МВД России «Энгельское» по вопросу дальнейшего сотрудничества в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения среди военнослужащих и детей.

Изменение поведения участников дорожного движения является основным направлением реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы.

По итогам двусторонней встречи отдельным представителям ГИБДД вручены памятные медали, приуроченные к 110-летию со дня образования автомобильных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие Главного управления военной полиции посетили отряд юных инспекторов ВАИ
Военные автоинспекторы ЦВО провели экологическую акцию «День без автомобиля» в Кировской области
Во Всемирный день отказа от автомобиля были проведены профилактические мероприятия в ВС РФ
На базе Вольского военного института материального обеспечения начались съемки учебных фильмов по безопасности дорожного движения

Метки:
ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false