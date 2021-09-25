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25.09.2021 (14:00)

В Республике Крым торжественно открыли памятник Герою России капитану Сергею Косачёву

В селе Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым прошла торжественная церемония открытия памятника Герою России капитану медицинской службы Сергею Косачёву.

В церемонии приняли участие командование и военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), делегация соединения специального назначения из Ростовской области, где проходил службу Сергей Косачёв, представители администрации Республики Крым и общественных организаций, учащиеся местной школы и юнармейцы.

Памятник Сергею Косачёву, погибшему при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике в 1996 году, был изготовлен на добровольные пожертвования ветеранов боевых действий и по инициативе Героя России Владимира Недобежкина.

К подножию памятника, открытого под звуки оружейного салюта и Гимна Российской Федерации, были возложены цветы. Митинг завершился прохождением роты Почётного караула.

Справочно:

Сергей Косачёв родился в поселке Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым 2 февраля 1960 года.

В ночь с 17 на 18 января 1996 года Косачёв лично участвовал в бою с пытавшимися прорваться из окружения бандгруппами в селе Первомайское Чеченской республики, оказывал помощь раненым. При попытке вынести из-под обстрела получившего тяжёлое ранение бойца он погиб.

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1996 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» капитан медицинской службы Сергей Косачёв посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Памятники
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