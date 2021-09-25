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25.09.2021 (13:45)

В Калининградской области в танковом полку провели учения по антитеррору

Военнослужащие танкового полка мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в городе Гусев Калининградской области, отработали уничтожение диверсионных групп условного противника, проникших на территорию воинской части и парк боевых машин.

Согласно легенде учений, получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных условными боевиками военных объектов. Под прикрытием бронетехники военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение незаконных вооружённых формирований, а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом.

В учениях приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано пять единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учения , Антитеррор , Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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