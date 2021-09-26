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26.09.2021 (01:30)

В Тверском суворовском военном училище проведён открытый урок по основам военной подготовки

Преподавателем-организатором отдельной дисциплины ОБЖ – основы военной подготовки Андреем Репниковым был проведён открытый урок в 3 взводе 10 класса по теме «Выполнение команд «Автомат на-ГРУДЬ», «На ре-МЕНЬ», «Оружие-ЗА СПИНУ».

В ходе урока обучающиеся изучили порядок выполнения приёмов с оружием на месте.

Перед изучением приемов было показано и разъяснено, как и в каких случаях автомат носят в положениях «на ремень», «на грудь» и «за спину».

Обучение строевым приемам проводилось в последовательности: ознакомление с приёмом, разучивание приёма, тренировка.

По завершении урока суворовцы овладели уверенными навыками в выполнении команд «Автомат на-ГРУДЬ», «На ре-МЕНЬ», «Оружие-ЗА СПИНУ».

Урок стал очередной ступенью в деле совершенствования строевой выучки суворовцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Среднее образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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