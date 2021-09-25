25.09.2021 (13:15)

В Краснодарском училище лётчиков проведён учебно-методический сбор с руководящим и научно-педагогическим составом

В Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова под руководством начальника училища генерал-майора Сергея Румянцева проведён учебно-методический сбор с руководящим и научно-педагогическим составом.

В ходе сбора были проанализированы итоги научной и образовательной деятельности училища в 2020/21 учебном году, рассмотрены вопросы повышения педагогического мастерства руководящего и преподавательского состава, командиров подразделений курсантов, выработаны единые подходы по реализации в учебной, воспитательной и методической деятельности требований руководящих документов.

Особое внимание было уделено развитию информационно-образовательной среды, внедрению специального программного обеспечения.

Для участников сбора был проведен ряд инструкторско-методических занятий с целью совершенствования методики повышения эффективности и качества проведения всех видов занятий, межкафедральные совещания по выработке единых подходов организации выполнения выпускной квалификационной работы.

Начальник Краснодарского ВВАУЛ генерал-майор Сергей Румянцев вручил личному составу грамоты и ценные подарки, полученные за участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», дипломы победителям конкурса «Преподаватель года».

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