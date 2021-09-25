25.09.2021 (13:30)

Юнармейцы города Кировска посетили Михайловскую военную артиллерийскую академию

Юнармейцы г. Кировска посетили Михайловскую военную артиллерийскую академию. Гостеприимно встретив юных патриотов, офицеры академии провели для них ряд мероприятий в формате «День открытых дверей».

Знакомство юнармейцев с академией началось с осмотра экспозиций в музее истории. В ходе экскурсии по его залам они узнали много интересного об орденоносном высшем военном учебном заведении Санкт-Петербурга с более чем 200-летней историей. Яркое впечатление произвели на школьников как уникальные экспонаты, так и видеофильмы о Михайловской военной артиллерийской академии.

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев встретился с юнармейцами в Зале воинской славы и побеседовал с ними.

Информацию об обучении в академии дополнило знакомство ребят с образцами вооружения и военной техники реактивной, буксируемой и самоходной артиллерии. О них им рассказали преподаватели кафедры артиллерийского вооружения и противотанковых ракетных комплексов.

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