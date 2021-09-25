25.09.2021 (13:00)

Личный состав Тульского гвардейского соединения ВДВ посетил Тульский музей оружия и филиал парка «Патриот» в Туле

В рамках проведения культурно-досуговой работы и организации отдыха военнослужащих, командованием Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для личного состава воинских частей и подразделений было организовано посещение экспозиций Тульского музея оружия и Тульского филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Для большинства военнослужащих это первое посещение экспозиции Тульского музея оружия, а также филиала парка «Патриот», где они смогли оценить разнообразие представленного вооружения и военной техники.

В Тульском музее оружия военнослужащих ждало интересное путешествие по залам с погружением в историю создания оружия и применения его на всех этапах существования.

Военнослужащие ознакомились с редкими, коллекционными видами оружия, смогли лично осмотреть макеты оружия времён Великой Отечественной войны, а также ознакомиться с перспективными образцами стрелкового оружия.

В Тульском филиале парка «Патриот», военнослужащих соединения ждала обширная программа с посещением открытых площадок, на которых расположены образцы вооружения, военной и специальной техники на открытых площадках. Особый интерес среди представленных образцов вооружения вызвал танк Великой Победы – легендарный Т-34. Также не обошли вниманием военнослужащие и современные виды вооружения.

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