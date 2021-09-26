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26.09.2021 (09:00)

Воспитанники Симферопольского военно-патриотического клуба провели первый в новом учебном году полевой выход

С воспитанниками Симферопольского военно-патриотического клуба «Наследники Победы» проведён первый в новом учебном году полевой выход.

В рамках мероприятия ребята совершили 10-километровый марш до места лагеря и обратно, приняли участие в занятиях по общим принципам организации полевого лагеря, разведению костра в зимних условиях, мерам безопасности и соблюдению экологических требований.

Также опытные инструктора провели с юнармейцами занятия по горной подготовке, передвижению по пересечённой местности, ориентированию в горно-лесистой местности, горной подготовке, определению своего местоположения с использованием компаса и карты.

Кроме того, курсанты приняли участие в установке беседки для отдыха, на смотровой площадке в районе дислоцирования Зуйской партизанской заставы.

В первом в новом учебном году полевом выходе приняли участие около 30 юнармейцев. В ходе учебного года подобные практические занятия с юными защитниками Отечества будут проводиться еженедельно в разных районах Республики Крым.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Юнармия
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