26.09.2021 (09:00)
Воспитанники Симферопольского военно-патриотического клуба провели первый в новом учебном году полевой выход
С воспитанниками Симферопольского военно-патриотического клуба «Наследники Победы» проведён первый в новом учебном году полевой выход.
В рамках мероприятия ребята совершили 10-километровый марш до места лагеря и обратно, приняли участие в занятиях по общим принципам организации полевого лагеря, разведению костра в зимних условиях, мерам безопасности и соблюдению экологических требований.
Также опытные инструктора провели с юнармейцами занятия по горной подготовке, передвижению по пересечённой местности, ориентированию в горно-лесистой местности, горной подготовке, определению своего местоположения с использованием компаса и карты.
Кроме того, курсанты приняли участие в установке беседки для отдыха, на смотровой площадке в районе дислоцирования Зуйской партизанской заставы.
В первом в новом учебном году полевом выходе приняли участие около 30 юнармейцев. В ходе учебного года подобные практические занятия с юными защитниками Отечества будут проводиться еженедельно в разных районах Республики Крым.