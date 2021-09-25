25.09.2021 (11:00)

Корабли Черноморского флота завершили учения и взяли курс на пункты базирования

Разнородные корабельные группы Черноморского флота (ЧФ) в составе ракетных, противолодочных кораблей, подводных лодок, тральных сил флота, вспомогательных и спасательных судов завершили проведение совместных учений и взяли курс на пункты базирования в Севастополе и Новороссийске.

В ходе проведённых совместных учений Крымской и Новороссийской военно-морских баз ЧФ экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп отработали алгоритмы ведения морского боя с надводными кораблями условного противника, выполнили одиночные и совместные ракетные и артиллерийские стрельбы, провели комплекс учений по тралению, поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки, провели специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Чёрного моря.

Также в рамках учения дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» успешно выполнили ракетную стрельбу и поразили морские цели – два больших корабельных щита, имитировавшие корабли условного противника.

После возвращения в пункты базирования экипажи кораблей пополнят запасы материальных средств, проведут обслуживание вооружения, корабельных систем и механизмов и продолжат выполнение задач в соответствии с планом деятельности сил флота на 2021 учебный год.

Всего в ходе учения в море находились и выполняли поставленные задачи порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, а также самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Выход кораблей на учения в морские полигоны проведён в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год.

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