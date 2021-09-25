25.09.2021 (12:30)

Восемь боксёров сборной ВС РФ выступят в мужских финалах 58-го чемпионата мира среди военнослужащих в Москве

Накануне на 58-м чемпионате мира среди военнослужащих по боксу в Москве определились все финалисты в мужских весовых категориях. За главный трофей турнира будут бороться 8 боксёров сборной Вооружённых сил Российской Федерации.

Гвардии рядовой Дмитрий Двали (до 52 кг) единогласным решением судей победил Энхмандаха Харкхуу из Монголии.

Старший лейтенант Овик Оганнисян (до 56 кг) раздельным решением судей (3:2) одолел Рустема Шауменова из Казахстана.

Гвардии рядовой Константин Опольский (до 60 кг) вышел в финал ввиду отказа боксера из Азербайджана Тауфура Алиева выходить на полуфинальную встречу.

К сожалению, прапорщик Володя Мнацаканян (до 49 кг) раздельным решением судей (2:3) проиграл Темиртасу Жусупову из Казахстана.

Рядовой Иван Ступин (до 69 кг) единогласным решением судей победил Абдулридха Карави Хайдера из Ирака.

Рядовой Алексей Семыкин (до 75 кг) единогласным решением судей одолел корейца Парк Джихуна.

Прапорщик Раджаб Раджабов (до 81 кг) тоже единогласным решением судей одолел Билавала Зиа из Пакистана.

Представитель команды Вооруженных Сил Российской Федерации гвардии старший лейтенант Иван Сагайдак (до 91 кг) раздельным решением судей (3:2) победил сирийца Ала Алдина Гоусона.

Курсант Святослав Тетерин (свыше 91 кг) раздельным решением судей (4:1) одолел Имана Рамезанпура Делавара из Ирана.

Победители во всех 15 весовых категориях – пять среди женщин и 10 среди мужчин – будут определены сегодня, 25 сентября.

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