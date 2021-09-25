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25.09.2021 (10:30)

Школа поваров Восточного военного округа в Забайкалье готовит очередной выпуск специалистов продовольственной службы

В школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, под руководством опытных военнослужащих-инструкторов продовольственной службы проводятся практические занятия по специальной подготовке с поварами и пекарями по приготовлению пищи и выпечке хлеба.

Несмотря на повсеместное распространение в Вооруженных силах РФ аутсорсинга, специальность военного повара по-прежнему остается востребованной.

В специально оборудованных помещениях и учебных пекарнях будущие квалифицированные военные повара учатся готовить различные блюда и выпекать хлеб. При этом военнослужащие также учатся работать с техническими устройствами, агрегатами и полевыми кухнями различных модификаций в стационарных и полевых условиях.

В летнем периоде обучения в школе поваров обучается свыше 350 курсантов, среди которых 100 пекарей и более 250 поваров. После сдачи выпускных экзаменов им будет присвоена соответствующая специальность и выданы удостоверения. В дальнейшем военнослужащие продолжат службу не только в соединениях и воинских частях ВВО, но и других военных округах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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