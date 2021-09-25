Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.09.2021 (10:00)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье почтили память земляков, погибших при исполнении воинского и служебного долга

24 сентября в Забайкальском крае ежегодно отмечается «День памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга». В этом году череду мероприятий в Чите открыл митинг в парке Дома Офицеров Забайкальского края, в котором приняли участие военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), в частности – офицеры штаба армии, музыканты военного оркестра Читинского гарнизона, военнослужащие роты почётного караула, а также юнармейцы отряда «Патриоты Забайкалья» регионального отделения юношеского патриотического движения.

Также в митинге приняли участие представители региональных и городских органов власти, военнослужащие, сотрудники МВД и Росгвардии, ветераны военной службы разных лет, члены семей военнослужащих.

В рамках мероприятия состоялась панихида с участием представителей духовенства. Перед собравшимися с памятной речью выступили заместитель председателя правительства края – генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, заместитель начальника военно-политического отдела общевойсковой армии ВВО – полковник Владимир Гусев, а также ветераны боевых действий и военной службы.

Позже в память о погибших была объявлена минута молчания, состоялась церемония возложения цветов и памятных венков к стеле «Воинам-интернационалистам».

Справочно:

«День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга», установлен в регионе законом Забайкальского края в 2016 году. Дата 24 сентября выбрана не случайно. В этот день в 1984 году в Афганистане, прикрывая товарищей, погиб уроженец Читы младший сержант Сергей Токмаков, ровно через 26 лет, 24 сентября 2010 года совершил свой подвиг уроженец посёлка Агинское матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов.

Всего в боевых действиях и локальных войнах участвовали более четырёх тысяч забайкальцев, 818 человек - в Афганистане.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Монголии проведено совместное планирование предстоящих практических действий на международном учении «Селенга»
В войсках Восточного военного округа проведена тренировка подразделений антитеррора
В Амурском общевойсковом объединении ВВО подразделения антитеррора отразили нападения условных террористов на военные объекты
На Тихоокеанском флоте завершился всероссийский этап соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»

Метки:
Восточный военный округ , Памятники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false