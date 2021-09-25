25.09.2021 (10:00)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье почтили память земляков, погибших при исполнении воинского и служебного долга

24 сентября в Забайкальском крае ежегодно отмечается «День памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга». В этом году череду мероприятий в Чите открыл митинг в парке Дома Офицеров Забайкальского края, в котором приняли участие военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), в частности – офицеры штаба армии, музыканты военного оркестра Читинского гарнизона, военнослужащие роты почётного караула, а также юнармейцы отряда «Патриоты Забайкалья» регионального отделения юношеского патриотического движения.

Также в митинге приняли участие представители региональных и городских органов власти, военнослужащие, сотрудники МВД и Росгвардии, ветераны военной службы разных лет, члены семей военнослужащих.

В рамках мероприятия состоялась панихида с участием представителей духовенства. Перед собравшимися с памятной речью выступили заместитель председателя правительства края – генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, заместитель начальника военно-политического отдела общевойсковой армии ВВО – полковник Владимир Гусев, а также ветераны боевых действий и военной службы.

Позже в память о погибших была объявлена минута молчания, состоялась церемония возложения цветов и памятных венков к стеле «Воинам-интернационалистам».

Справочно :

«День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга», установлен в регионе законом Забайкальского края в 2016 году. Дата 24 сентября выбрана не случайно. В этот день в 1984 году в Афганистане, прикрывая товарищей, погиб уроженец Читы младший сержант Сергей Токмаков, ровно через 26 лет, 24 сентября 2010 года совершил свой подвиг уроженец посёлка Агинское матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов.

Всего в боевых действиях и локальных войнах участвовали более четырёх тысяч забайкальцев, 818 человек - в Афганистане.

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