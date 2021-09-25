25.09.2021 (12:00)

В парке Патриот состоялось подписание соглашения по развитию армейской тактической стрельбы

На многофункциональном огневом центре парка Патриот состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны Российской Федерации и Федерацией армейской тактической стрельбы.

Предметом Соглашения стало взаимодействие Сторон по развитию армейской тактической стрельбы и военно-прикладного вида спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» в ВС РФ, в целях эффективного совместного использования имеющихся у сторон ресурсов.

От Министерства обороны Соглашение подписал заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Ю-Б.Б. Евкуров, от Федерации армейской тактической стрельбы – генеральный секретарь Федерации Д.В. Нестеров.

«Сегодня мы завершаем очередной этап реализации решения Министра обороны Российской Федерации по совершенствованию огневой выучки военнослужащих – заключаем соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Федерацией армейской тактической стрельбы. Подписание настоящего соглашения с Федерацией позволит нам продолжить совместную плодотворную работу по выработке новых путей развития огневой подготовки военнослужащих и укреплению обороноспособности нашей Родины», – сообщил генерал-лейтенант Ю-Б.Б.Евкуров.

В рамках подписанного Соглашения Стороны договорились о взаимодействии по следующим направлениям:

оказание поддержки, направленной на обеспечение, подготовку и участие команд в соревнованиях по армейской тактической стрельбе;

укрепление позиций и повышение авторитета российского армейского спорта на международной спортивной арене;

совершенствование системы подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе;

разработка системы подготовки тренеров и инструкторов по армейской тактической стрельбе;

участие в совместных проектах, разработанных на основе настоящего Соглашения;

информационное обеспечение совместных мероприятий в ходе подготовки и проведения соревнований по армейской тактической стрельбе.

Справочно :

Федерация армейской тактической стрельбы создана в 2020 году в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации в целях совершенствования тактико-огневой выучки военнослужащих, совершенствования методик огневой подготовки и развития армейской тактической стрельбы, а также в целях развития, популяризации, пропаганды, укрепления позиций и повышения престижа армейской тактической стрельбы на территории Российской Федерации, направленных на расширение роли физической культуры и спорта, а также на всестороннее и гармоничное развитие личности.

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