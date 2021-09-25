25.09.2021 (09:30)

В Монголии проведено совместное планирование предстоящих практических действий на международном учении «Селенга»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Монголии проведено совместное планирование предстоящих практических действий на международном учении «Селенга»

Представители штаба совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021» и обучаемые командиры подразделений провели осмотр тактического поля полигона «Дойтын Ам» в Монголии и сняли необходимые координаты для оценки особенностей рельефа местности.

В ходе планирования совместных практических действий офицеры Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии обсудили ряд организационных вопросов для эффективного применения подчиненных сил и средств при проведении операции по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования.

Личному составу мотострелковых и танковых подразделений определили секторы стрельбы, маршруты выдвижения, развёртывания техники в боевую линию. Также были отработаны вопросы организации связи.

Командный состав подразделений артиллерии ВВО и ВС Монголии на наблюдательном пункте выполнил уточняющие расчёты для огневого поражения условного противника, определил координаты огневых позиций.

Проработаны предстоящие совместные летно-тактические задания для экипажей вертолетов армейской авиации ВВО и ВВС Монголии в ходе воздушной разведки и огневого прикрытия сухопутных подразделений на активной фазе учения.

Напомним, что в текущем году на международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,4 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

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