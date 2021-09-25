25.09.2021 (09:15)

В войсках Восточного военного округа проведена тренировка подразделений антитеррора

Подразделения антитеррора соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных на Дальнем Востоке, провели комплексные тактико-специальные учения по отражению нападения условных террористов на военные объекты.

При получении сигнала о нападении на объекты воинских частей, военнослужащие под руководством своих командиров отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных вооружённых формирований и предотвращению угрозы совершения ими террористических актов на военных объектах и захвата заложников.

Каждое подразделение отработало несколько различных ситуаций отражения нападений, в том числе с обезвреживанием и захватом участников диверсионных групп. Также были решены задачи по подавлению средств связи условных террористов и нейтрализации имитационных и взрывчатых средств разного способа применения, оснащённых дистанционно-управляемыми радиовзрывателями. С этой целью в районах блокирования применялись специальные станции подразделений радиоэлектронной борьбы.

Всего к тренировке было привлечено более 50 единиц военной и специальной техники. Подобные мероприятия носят плановый характер и периодически проводятся на территории всех воинских частей.

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