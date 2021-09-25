25.09.2021 (09:00)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО подразделения антитеррора отразили нападения условных террористов на военные объекты

В гарнизонах Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и в Хабаровском крае, прошли командно-штабные тренировки по противодействию терроризму, в ходе которых были отражены попытки нападения групп условных террористов на военные объекты.

Целью тренировки стали проверка системы оповещения, работы дежурных и оперативных служб по введению различных степеней противодействия терроризму. Также были отработаны действия подразделений по противодействию терроризму в случае возникновения угрозы нападения или нападения групп условных террористов на объекты военной инфраструктуры.

По сигналу об условном нападении групп вооруженных неизвестных, кроме групп антитеррора, по тревоге были также подняты инженерно-саперные подразделения, подразделения разведки, технических средств охраны, беспилотной летательной авиации (БПЛА), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и другие.

В ходе слаженной работы силовых структур и ведомств, все группы условных террористов были своевременно обнаружены и обезврежены.

Для проведения тренировки было задействовано более 1300 военнослужащих и около 100 единиц техники различного назначения.

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