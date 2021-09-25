25.09.2021 (08:30)

На Тихоокеанском флоте завершился всероссийский этап соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»

Во Владивостоке подвели итоги всероссийского этапа четвёртых соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2021».

Состязания проходили с 20 по 25 сентября на базе Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА.

В мероприятии приняли участие 25 команд с 27 аппаратами, среди которых команды Восточного военного округа, Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, ГУГИ МО РФ, подразделений Минобороны РФ, военно-морских училищ и других силовых структур. Кроме того, свои лучшие аппараты представили предприятия–разработчики морских робототехнических комплексов, география которых представляет разные регионы России, в том числе: ФГБУН ИПМТ ДВО РАН, Астраханский государственный университет (АГУ), ООО «Современные морские технологии» (г. Владивосток), ФГКУ «ЦСООР «Лидер» МЧС России (г. Москва), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат», АНО Центр технического творчества молодёжи «Техносфера» (г. Корсаков).

Соревнования проводились по трём направлениям: телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты и безэкипажные катера.

Общие итоги соревнований подвели на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая прошла под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша.

Во всероссийском этапе конкурса в номинации «автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА)» первое место заняла команда ГУГИ МО РФ (г. Владивосток) с аппаратом «Клавесин-1Р». В номинации «телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА)» массой до 30 килограмм среди силовых структур победила команда ФГКУ «ЦСООР «Лидер» МЧС России (г. Москва) с аппаратом «Ровбилдер-600», среди разработчиков – команда Тихоокеанского военно-морского училища им. С.О.Макарова (г. Владивосток) с аппаратом «Барракуда», а в номинации ТНПА до 300 килограмм – команда аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии (г. Астрахань) с аппаратом «Марлин-350».

В классе «безэкипажные катера» тип «А» победила команда АНО Центр технического творчества молодёжи «Техносфера» (г. Корсаков), а в классе тип «Б» - команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Для обеспечения мероприятий конкурса «Восточный бриз-2021» был привлечён модульный водолазный катер и экипаж противодиверсионного катера типа «Грачонок» Тихоокеанского флота.

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