25.09.2021 (08:00)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО приняли участие в организации учения «Дружба-2021»

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 3 (г. Краснодар) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) приняли участие в организации совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае.

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО обеспечат комфортное размещение участников учения, организовано автономное отопление палаток для проживания и столовой, проверено техническое состояние санитарных модулей, заменены лампы наружного освещения. В ходе учения будет обеспечен постоянный вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территории лагеря.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения спланированы меры предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции – все помещения и места общественного пользования будут обрабатываться согласно требованиям санитарных норм.

Целью российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Учение «Дружба» проводится с 2016 года, поочерёдно на территории России и Пакистана. На полигоне Молькино в Краснодарском крае мероприятие состоится во второй раз, ранее учение на полигоне было организовано в 2019 году.

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