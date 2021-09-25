25.09.2021 (07:00)

Молодые лейтенанты в воинских частях и соединениях КФл обеспечены служебным жильём

В Дагестане в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) военнослужащие и члены их семей, прибывшие в этом году к первому месту службы, обеспечены постоянным и служебным жильем. Идет плановое заселение современного жилого комплекса по улице Джигитской в городе Махачкала.

100% выпускников высших учебных заведений Минобороны России и учебных военных центров технических вузов страны получили новые служебные квартиры в новостройках.

Все квартиры оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, сплит-системами для поддержания комфортного внутриквартирного климата, оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. Формат предоставленного жилья – «Заезжай и живи».

Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и сейсмической активности в регионе. Также в ходе строительства специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской федерации выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий, применили новейшие теплоизоляционные материалы, разработали и смонтировали современную систему отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на придомовой территории обустроены детские игровые и спортивные площадки. Для детей военнослужащих КФл в шаговой доступности также открыт детский сад.

В настоящее время в четырёх корпусах новостроек уже проживают более 500 семей военнослужащих флотилии. Первый этап строительства жилья для военнослужащих полностью реализован. Военные строители ведут работы по строительству школы на 1200 учащихся, также принято решение о возведении военно-морского госпиталя.

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