25.09.2021 (06:00)

Экипаж корвета Тихоокеанского флота почтил память Героя Российской Федерации матроса Алдара Цыденжапова

На борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли памятные мероприятия в честь 11-й годовщины со дня подвига Героя России матроса Алдара Цыденжапова.

Экипажу корабля на утреннем построении в рамках информирования зачитали историю подвига матроса Алдара Цыденжапова, который проходил службу на эскадренном миноносце «Быстрый» в составе ТОФ.

В рамках годовщины героического поступка на Дне памяти матроса Алдара Цыденжапова на его Родине в Бурятии от Тихоокеанского флота присутствовал заместитель командира по военно-политической работе дивизии надводных кораблей капитан 1 ранга Виктор Онищенко. Почтили память героя представители городского отделения комитета ветеранов Вооруженных сил, представители общественных организаций и юнармейцы.

Алдар Цыденжапов стал первым матросом - Героем Российской Федерации, именем которого назван новейший боевой корабль российского флота.

На борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в память о герое оборудован уголок со стендами, рассказывающими об истории подвига и биографии матроса Алдара Цыденжапова.

24 сентября 2010 года, в машинном отделении эсминца «Быстрый» вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Матрос Алдар Цыденжапов, несший дежурство в качестве машиниста котельной команды, перекрыл утечку топлива. В течении девяти секунд он находился в центре пожара и получил сильнейшие ожоги. Умелые действия Алдара и его сослуживцев позволили отключить энергоустановку корабля и спасти его от гибели.

Указом Президента России от 16 ноября 2010 года Алдару Баторовичу Цыденжапову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

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