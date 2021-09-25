25.09.2021 (05:00)
Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 65-титысячного автомобиля через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно
Военнослужащие российского миротворческого контингента с ноября 2020 года обеспечили безопасность передвижения около 65 тыс. автомобилей и более 230 тыс. человек, перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно в круглосуточном режиме вблизи линии разграничения сторон.
«Личный состав поста осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, в круглосуточном режиме осуществляет пропускной контроль транспортных средств по «Лачинскому коридору». Каждая машина подлежит осмотру, в случае если она вызывает подозрение военнослужащие досматривают её. В день через пост проходит порядка 200 автомобилей», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Василий Давыдов.
Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах, оборудованных фортификационными сооружениями «Блокпост» в плановом порядке, проводят занятия по боевой подготовке, а также тренировки по предотвращению нарушений и возможного нападения.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.