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25.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 65-титысячного автомобиля через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно

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Военнослужащие российского миротворческого контингента с ноября 2020 года обеспечили безопасность передвижения около 65 тыс. автомобилей и более 230 тыс. человек, перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно в круглосуточном режиме вблизи линии разграничения сторон.

«Личный состав поста осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, в круглосуточном режиме осуществляет пропускной контроль транспортных средств по «Лачинскому коридору». Каждая машина подлежит осмотру, в случае если она вызывает подозрение военнослужащие досматривают её. В день через пост проходит порядка 200 автомобилей», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Василий Давыдов.

Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах, оборудованных фортификационными сооружениями «Блокпост» в плановом порядке, проводят занятия по боевой подготовке, а также тренировки по предотвращению нарушений и возможного нападения.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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