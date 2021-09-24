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24.09.2021 (21:15)

Военнослужащие Главного управления военной полиции посетили отряд юных инспекторов ВАИ

Представители Главного управления военной полиции и 151 военной автомобильной инспекции, г. Саратов, посетили первый в России отряд юных инспекторов ВАИ, образованный на базе школы «Патриот» с кадетскими классами имени Ю.И. Дейнеко в 2019 году.
Кадеты рассказали о проводимых профилактических мероприятиях совместно с ВАИ, показали свои поделки и ответили на вопросы по знанию правил дорожного движения.
По результатам встречи выражена благодарность руководству школы, кадетам вручены памятные сувениры.
Данное сотрудничество благоприятно сказывается на повышении грамотности и воспитании дисциплинированных участников дорожного движения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная полиция , Главное управление военной полиции Минобороны России , ВАИ
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